Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu

19.09.2022 18:18

Eskişehir'de beyaz eşya tamircisi Recep Yetim'in yaralı halde bulduğu ve adını "Şakir" koyduğu karga görenlerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir'de beyaz eşya tamircisi Recep Yetim'in yaralı halde bulduğu ve adını "Şakir" koyduğu karga görenlerin ilgisini çekiyor.

Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'ta beyaz eşya tamircisi Yetim gazetecilere, yaklaşık 4 ay önce sabah saatlerinde evden çıktığını ve yerde kedilerle boğuşan bir karga yavrusu gördüğünü söyledi.

Yavrunun ayaklarına ip dolaştığını ve kedilerin saldırısı sonucu yaralandığını ifade eden Yetim, şunları söyledi:

"Uzun süre anne ve babasının yavru karganın yanına gelmesini bekledim. Gelmeyince iş yerime getirdim. Onu güzelce temizledim. Yaklaşık 4 aydır komşularımızla birlikte bakıyoruz. Adeta mahallenin meşhuru oldu. Arada bir dışarıya çıkıyor, geziyor. Kafesten çıkacağı zaman beni uyarıyor. Kanatları çıkmaya başlayınca doğasına bırakmaya niyetliyim. Yavru kargayı parayla isteyen de oldu ancak vermedim. Artık, Şakir bizim maskotumuz. Karga da olsa kedi, köpek de olsa hayvanlar bakılmaya muhtaç."

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Kaynak: AA

Eskişehir, Karga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yavru karga mahallelinin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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