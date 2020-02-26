Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de, bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Ense Sokak A Blok önünde yaşandı. Dün akşam saat 21: 30 sıralarında iddialara göre; S.P. (19), M.Ç. (55) ve F.K. (32) isimli şahıslar, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli S.P., üzerinden çıkardığı bıçakla, F.K.'nın sol bel tarafından yaralayarak kaçtı. Olayın ardından, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli S.P. kaçtığı esnada suç aleti olan bıçağı boş araziye attığını itiraf etti.



Öte yandan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan F.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ESKİŞEHİR