Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

11 dakika önce

Eskişehir'de, bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, System.String[]

Eskişehir'de, bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Ense Sokak A Blok önünde yaşandı. Dün akşam saat 21: 30 sıralarında iddialara göre; S.P. (19), M.Ç. (55) ve F.K. (32) isimli şahıslar, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli S.P., üzerinden çıkardığı bıçakla, F.K.'nın sol bel tarafından yaralayarak kaçtı. Olayın ardından, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli S.P. kaçtığı esnada suç aleti olan bıçağı boş araziye attığını itiraf etti.


Öte yandan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan F.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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