Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Sırtıkara (25) öldü, Okan D. (26) ise yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Okan D. (26) ile Ufuk Sırtıkara (25) bıçakla yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Burak Ü. (26) ile kavga sırasında yanında bulunan 4 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.