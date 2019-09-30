Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Barış H. ve Ali Can M, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kavgaya karıştıkları iddia edilen 7 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
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