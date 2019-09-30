Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

57 dakika önce

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Barış H. ve Ali Can M, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karıştıkları iddia edilen 7 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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