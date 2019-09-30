Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de, 9 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de, 9 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Gece saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 9 kişinin karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.H. ve A.C.M., bıçakla yaralandı. 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaralılar ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]