Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de bıçaklı kavgada baba ve oğlunu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi'nde F.T. (65) ve oğlu M.T. (39) ile dükkanlarında kiracıları olan T.Ç. (27) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu T.Ç. üzerinde taşıdığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Yaralanan F.T. ile M.T. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.