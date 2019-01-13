Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Onarıcı Sokak'ta O.C. ile Ş.Ö. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.C. üzerinde taşıdığı bıçakla önce Ş.Ö'yü omzundan, V.G'yi bacağından yaraladı. Kavga sırasında şüpheli O.C. de bıçakla elinden yaralandı.



Yaralanan üç kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre ve Şehir Hastanelerine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan üç kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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