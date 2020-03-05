Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yenibağlar Mahallesi Martı Sokağı'nda iki grup arasında "yanlış anlama" meselesinden çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

O.Z.U'nun (23), yanında taşıdığı bıçakla A.C. (20), D.G. (21) ve A.G'yi (21) yaralayıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından saklandığı evde gözaltına alınan O.Z.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir'de ilk kez su samuru görüntülendi
Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:46:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]