Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batıkent Mahallesi'nde M.T, U.T, S.Y. ile E.Ö. ve O.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerin kullandığı şiş, sopa ve bıçakla 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan M.T. ile S.Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan şiş, sopa ve bıçaklar da ele geçirildi. - ESKİŞEHİR