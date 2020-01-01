Eskişehir'de bıçaklı kavgada 3 yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda iki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, İ.U. ve F.İ. bıçakla yaralandı.

Yaralılardan M.Ö. ve İ.U. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, F. İ. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. ve Y.O'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.