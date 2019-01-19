Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı
1 saat önce
Eskişehir'de bir genç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Eskişehir
'de bir genç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mamure Mahallesinde yolda yürüyen Asım Ç. (24) ile kimlikleri tespit edilemeyen 6 kişilik grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Asım Ç, çevredeki vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:46 Kaynak: AA
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