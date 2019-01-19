Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de bir genç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de bir genç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mamure Mahallesinde yolda yürüyen Asım Ç. (24) ile kimlikleri tespit edilemeyen 6 kişilik grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Asım Ç, çevredeki vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:46 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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