Eskişehir'de bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı.

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