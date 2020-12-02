Eskişehir'de bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde yürüyen Sercan R, Hüseyin Ç. tarafından bıçakla karnından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Sercan R'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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