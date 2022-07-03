Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Ahmet A. (26) ile tanımadığı 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Ahmet A. bıçakla yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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