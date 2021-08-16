Eskişehir'de Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, çocuklarla buluştu - Son Dakika

7-14 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla ESMEK' in düzenlediği yaz okuluna, Eskişehir Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi de katılım sağladı.

Alpu ve Çifteler'de yaz okuluna katılan 44 öğrenci, bilimin heyecanlı, eğlenceli, merak uyandırıcı hali olan bilim gösterisi ve deneylerle buluştu.Deneyler ve gösteriler yaz okuluna katılan öğrencilerden büyük beğeni aldı.