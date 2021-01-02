Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü - Son Dakika

Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü

02.01.2021 12:29
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü, System.String[]

Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir'in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.

Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir'in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.

Genellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Bağlar Mahallesi ara sokakları olmak üzere, Eskişehir'de birçok cadde ve sokakta bulunan duvarlar, adeta yazı tahtasına döndü. Apartman girişleri, garaj kapıları ve neredeyse evlerin camlarına ulaşan bu kötü görüntüler, bina sahiplerinin tepkisine neden oluyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sprey boyalarla yapılan rastgele çizimler ve anlamsız yazılar, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Gün geçtikçe yoğunluğu artan çirkin görüntülere karşı vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü
Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü

Bağlar Mahallesi, Üniversite, Eskişehir, Resim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz
Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi         
12:11
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de binaların duvarları karalama defterine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei