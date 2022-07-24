Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları çatıda kediyi yakaladı. Bir kutunun içine konularak çatıdan indirilen kedi, daha sonra gözden uzaklaştı.

Kaynak: AA

Mihalıççık, Eskişehir, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de binanın çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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