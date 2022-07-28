Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu - Son Dakika
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Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu

28.07.2022 11:16
Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu

Eskişehir'de bir apartman garajından yaklaşık 100 bin liralık inşaat malzemesinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir apartman garajından yaklaşık 100 bin liralık inşaat malzemesinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şirintepe Mahallesi'nde hırsızlık olayları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Kumru Sokak'ta bir apartmanın garajına giren hırsızların 100 bin lira değerinde inşaat malzemesini çaldığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüpheli 3 kişinin gece saatlerinde girebilecekleri garajı tespit ettiği ve sabaha karşı 04.30 sularında tekrar geldiği görülüyor. Arkasına sepet takılı bir motosiklet ile binaya gelen 3 şüpheli, zorla açtığı garaj kapısından girerek içeride bulunan çeşitli inşaat malzemelerini çaldı. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan inşaat malzemeleri için sahibinin şikayette bulunduğu ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu - Son Dakika
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