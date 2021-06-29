Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın nedeniyle 2 kişi dumandan etkilendi.

Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın nedeniyle 2 kişi dumandan etkilendi. Şirintepe Mahallesi Yeşilkaya Sokağı'ndaki binanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Depodaki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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