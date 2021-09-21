Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen piyasaya sahte içki sürmeye çalıştığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde yakalanan bir araçta yapılan aramada, 40 litre el yapımı içki, 65 litre içki yapımında kullanılan aroma ile 95 içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.