ESKİŞEHİR - Bir çatıdaki tehlikeli kar topu oyunu, kameraya yansıdı - Son Dakika

Eskişehir'de iki kişi, bir apartmanın çatısına çıkarak, biriken kardan yaptıkları kar toplarını çevreye fırlattı.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tepebaşı ilçesinde bulunan Uluönder Mahallesi'ndeki binaların çatısında kar birikti.

Buradaki bir apartmanın çatısına çıkan iki kişi de biriken kar üzerinde bir süre bekledikten sonra çevreye kar topu atmaya başladı. Bu kişilerden biri, kayarak çatıdan düşme tehlikesi yaşadı.

Yaşananlar bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.