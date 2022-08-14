Eskişehir'de bir depodan sulama sistemi çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir depodan sulama sistemi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemelerde şüphelilerin, M.A, S.A, D.A, N.S, B.Ç, M.Ç, T.Ç. ve F.Ç, olduğunu belirledi.
Çalıntı malların bir kısmını M.A. ve N.S'nin ikametlerinde bulan emniyet güçleri şüphelilerden M.A, S.A. ve D.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık - Son Dakika