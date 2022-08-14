Çalıntı malların bir kısmını M.A. ve N.S'nin ikametlerinde bulan emniyet güçleri şüphelilerden M.A, S.A. ve D.A'yı yakaladı.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde şüphelilerin, M.A, S.A, D.A, N.S, B.Ç, M.Ç, T.Ç. ve F.Ç, olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık - Son Dakika

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