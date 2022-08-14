Edinilen bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Cenuplu Sokak'ta elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafodan çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine sevk edilen OEDAŞ ekipleri ise hatların güvenliğini sağlayarak, trafoda hasar tespit çalışması yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de trafoda yangın - Son Dakika

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