Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akarbaşı Mahallesi Kutlucan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında, bina görevlisi Selim Aktepe ile eşi Şerife Aktepe'nin yaşadığı evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Aktepe çiftine, olay yerinde 112 Acil Servis görevlileri müdahale etti.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.