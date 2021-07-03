Eskişehir'de bir evde, piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasar meydana geldi - Son Dakika

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu çıman yangında hasar meydana geldi.

Yukarıiğdeağacı Mahallesi'nde S.Ö'ye ait evin, mutfak kısmında yemek yapıldığı sırada tüp hortumundan sızan gazın kıvılcım almasının ardından piknik tüpü patladı.

Patlamanın ardından çıkan yangında 2 katlı kerpiç ev ile bahçesinde bulunan 3 odalı müştemilatı ve ağılda bulunan tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.