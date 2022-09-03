240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı

03.09.2022 11:13
240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir evden 240 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir evden 240 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde faili meçhul hırsızlık olaylarını çözmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir evden gerçekleşen 240 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu olayın failleri A.B. ve Y.U. yakalandı. Yapılan aramalarda ise bahse konu olayda çalındığı tespit edilen 15 adet yüzük, 8 çift küpe, 5 adet bilezik, 5 adet gram altın, 5 adet çeyrek altın ve farklı modellerdeki mücevherler ele geçirildi.

Toplamda 240 bin lira değerinde ziynet eşyalar, sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı Fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi Uyuşturucu ile mücadelede bin 450 vatandaş bilgilendirildi
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:13:47. #1.11#
SON DAKİKA: 240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement