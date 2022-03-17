Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17.03.2022 13:12

Son dakika haberler: Eskişehir'de bir fabrikada çalışan 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de bir fabrikada çalışan 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan işçiler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir gazın fabrikaya sızmasından dolayı rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 34 işçi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şehir ve Yunus Emre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve henüz tespit edilemeyen gazdan zehirlendikleri belirlenen işçilerden 31'i taburcu edildi, 3'ünün hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Eskişehir'de bir fabrikadaki 34 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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