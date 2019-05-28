Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de bir garip dolandırıcılık
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'de bir garip dolandırıcılık

51 dakika önce

Eskişehir'de bir vatandaşın arızalı televizyonunu, kendilerini servis elemanı olarak tanıtıp onarım amacı ile alan olan şahıslar kayıplara karıştı.

Eskişehir'de bir garip dolandırıcılık, System.String[]
Eskişehir'de bir vatandaşın arızalı televizyonunu, kendilerini servis elemanı olarak tanıtıp onarım amacı ile alan olan şahıslar kayıplara karıştı.

İstiklal mahallesi Durur sokakta yaşayan T.Ö. (22) televizyonu arızalanınca internetten yetkili servis bilgisi aramaya başladı. Bulduğu 0850 ile başlayan numaraya arayan vatandaş, televizyonunun arızalandığını belirtti. Bir süre sonra kendilerini servis görevlisi olarak tanıtan iki şahıs eve gelip televizyonu alıp götürdü. Sonradan şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlatan vatandaş, polise başvurup şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:32 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de bir garip dolandırıcılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]