Eskişehir'de bir garip dolandırıcılık
51 dakika önce
Eskişehir'de bir vatandaşın arızalı televizyonunu, kendilerini servis elemanı olarak tanıtıp onarım amacı ile alan olan şahıslar kayıplara karıştı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:32 Kaynak: İHA
'de bir vatandaşın arızalı televizyonunu, kendilerini servis elemanı olarak tanıtıp onarım amacı ile alan olan şahıslar kayıplara karıştı.
İstiklal mahallesi Durur sokakta yaşayan T.Ö. (22) televizyonu arızalanınca internetten yetkili servis bilgisi aramaya başladı. Bulduğu 0850 ile başlayan numaraya arayan vatandaş, televizyonunun arızalandığını belirtti. Bir süre sonra kendilerini servis görevlisi olarak tanıtan iki şahıs eve gelip televizyonu alıp götürdü. Sonradan şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlatan vatandaş, polise başvurup şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
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