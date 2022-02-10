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Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı - Son Dakika

Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı

10.02.2022 15:37
Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde bir ara sokaktaki binanın yağmur suyu gider borusunun kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde bir ara sokaktaki binanın yağmur suyu gider borusunun kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Garip hırsızlık olayı, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye mahallesi Tacin sokakta yaşandı. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahıs binanın çatısından akan yağmur suyunun taşıyan yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik boruyu söküp götürdüğü görünüyor. Geçtiğimiz pazar günü gece gerçekleşen olayda hırsız, birkaç kez boruyu sökmeye çalışıyor, bir ara olay yerinden uzaklaşıp sonra tekrar koşarak gelip boruyu sökerek götürüyor.

"Boruyu ne yapacaksa artık"

Olayın yaşandığı yerin yanında dükkanı olan Hamit Sapa, şaşkınlığını dile getirdi. Olayı güvenlik kamerasından izleyen Sapa, plastik boruyu ne amaçla çalındığını merak ettiğini anlatarak, "Çalışıyorum, dükkanımız burada. Bir akşam adamın teki gelmiş borularımızı almış gitmiş buradan. Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu, hırsızlık modelleri farklılaştı, başka bir şeyler olmaya başladı. Gider borusu yağmur suyunun aktığı boru, yani bizim elektrik tesisatımıza da zarar verme ihtimali var. Adamlar alıyorlar, ama neyi çaldıklarını onlar da bilmiyor, çalmış olmak için mi çalıyor neden çalıyor ben de bilmiyorum? Boruyu ne yapacak ben de ona çok şaşırdım. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi koşarak gelip abanarak boruyu koparmış. Bir hırsa kopardı gitti, acaba bize mi kızgınlığı var, mahalleye mi kızgınlığı var acaba hırsızlık mı yapmak istedi onu bilemiyoruz? Bu tür olaylar değil de şu sokakta alkolün verdiği hareketle çok şeyler oluyor tabi ki, bunlardan rahatsızız. Normal bir sokak halinde değiliz şu an" diye anlattı.

Aynı sokakta berber dükkanı işleten Sedat Kuru ise, komşusunun başına gelen hırsızlık olayı için şunları söyledi,

"Boruyu bile çalıyorlar, böyle bir olay görmedik. Garip bir olay ve esnaf olarak şaşkınız. 25 yıldır hiç böyle bir boru çalınması olayıyla karşılaşmamıştık." - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı
Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı
Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı
Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı
Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı
Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı

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Eskişehir, Tepebaşı, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de bir garip hırsızlı olayı - Son Dakika
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