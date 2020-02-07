Eskişehir'de bir genci bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bir genci bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de bir genci bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir genci bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de bir genci bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta yaşayan Raşit A'dan (21) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genci evde vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Kontrollerde, Raşit A'nın 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, cinayeti işlediği öne sürülen Mustafa Ş'yi (32), kısa bir süre sonra Büyükdere Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı.

Evdeki aramada, maktule ait olduğu tespit edilen kredi kartları ve cüzdan bulundu.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Şirintepe, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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