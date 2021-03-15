Sokağa çıkma yasağına uymayan 133 kişiye ceza yağdı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayan 133 kişiye ceza yağdı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 133 kişiye para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 133 kişiye para cezası verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda, Eskişehir'de 8 ile 15 Mart tarihleri arasında güvenlik güçlerince denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri tespit edilen 133 kişiye toplam 274 bin 990 lira para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

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