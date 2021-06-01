Üye Girişi
Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı - Son Dakika

Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

01.06.2021 11:41

Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı Mide ağrısıyla gitti, 30 santimetre çapında 6 kiloluk tümör çıktı Devasa tümör doktorları bile şaşırttı Op. Dr.

Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Mide ağrısıyla gitti, 30 santimetre çapında 6 kiloluk tümör çıktı

Devasa tümör doktorları bile şaşırttı

Op. Dr. Orhan Kalaycı:

"Bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Cemil Ünder, şeker hastalığının başlaması ve midesinde ağrı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Burada gerekli muayene ve incelemeleri yapan doktorlar, Ünder'in karın arka duvarında devasa bir kitleyle karşılaştı. Yumuşak doku tümörü olduğu tespit edilen kitlenin, 35'e 30 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Durukan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda hasta sağlığına kavuştu.

"Karnımdan büyük bir kitle çıktı"

Karnından çıkan büyük kitlenin kendisini şaşırttığını dile getiren Cemil Ünder, "Şeker hastalığı başladı. Kollarım ve bacaklarım zayıfladı. Doktora gittim. Karnımdan büyük bir kitle çıktı. Karnımda sancı vardı ve bazen taş gibi sert oluyordu midem. Büyük abdestimi yapamıyordum ve gaz şikayetim vardı" diye konuştu.

"Devasa bir kitle ile karşılaştık"

Çıkarılan kitlenin devasa boyutta olduğunu ve sorunsuz bir ameliyat geçirdiklerini kaydeden Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı, "Yaklaşık 30 santimetre çapında, devasa bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılması konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk. Böylelikle çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Bu ameliyatın riskleri hakkında hastaya bilgiler verdik. Kanama, bağırsağın dışarı çıkarılması ya da tahmin edemeyeceğimiz karın arka duvarında böbrek ve idrar yolları ile olan ilişkisi gibi konular kendisine izah edildi. Ameliyat sırasında yaklaşık 5 buçuk - 6 kilo civarında, 35'e 30 santimetre ebatlarında karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcuttu. Kitleyi herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda yaralama yaşanmadan çıkartabildik. Hastamız ameliyattan sonra yaklaşık 7-8 gün içerisinde taburcu oldu" ifadelerini kullandı.

"Takiplerimize devam edeceğiz"

Cemil Ünder'in karnından çıkarılan yumuşak doku grubu tümörlerinin tekrar nüksetme riskinin yüksek olduğunu ve ilk ameliyatın çok önemli olduğuna dikkat çeken Kalaycı, "Hastalığın patolojik tanısı 'liposarkom' dediğimiz, yumuşak doku tümör grubunda yer alıyor. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileriye dönük tekrarlama riski çok yüksek. Bu yüzden cerrahın ilk ameliyatta en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada hastamız ışın tedavisi alacak ve takiplerimize devam edeceğiz. Buradan vatandaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj, karın duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede keşke bunları yakalayabilsek. Hem bizim hem de hastanın hayatı açısından daha erken ameliyatlar yapabilsek. Korona virüs sürecinde bize en büyük zarar hastaların korktukları için hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeniyle artık tümörleri daha ileri evrede görüyoruz. Pandeminin bize yansıyan bir diğer sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor" şeklinde konuştu.

"Bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık"

Kitlenin gerçekleştirdiği operasyonlarda çıkardığı en büyük tümör olduğunu söyleyen Op. Dr. Kalaycı, "Daha önce defalarca bu ameliyatlardan yapmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık. Bu kitlenin bu hale gelmesi 3-5 ayda olacak bir şey değil. Karnım ağrıyordu, şişiyordu ve kabızlığım vardı gibi ifadeler yeni değil. 1-2 yıllık şikayetlerdir ama bu kitlenin bu hale gelmesi uzun bir süreç almıştır" dedi.

Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı
Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Eskişehir, Emekli, Memur, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu         
11:37
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor         
11:09
Çin'de kuş gribinin H10N3 türü ilk defa bir insanda tespit edildi Çin'de kuş gribinin H10N3 türü ilk defa bir insanda tespit edildi         
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement