İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Tepebaşı ilçesinde yer alan bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Y.Y. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir 'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

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