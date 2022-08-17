İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

17.08.2022 15:12
İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Tepebaşı ilçesinde yer alan bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Y.Y. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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