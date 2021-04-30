Eskişehir'de hırsızlık yaptı, Kütahya'da yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık yaptı, Kütahya'da yakalandı
30.04.2021 12:05
Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, Kütahya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, Kütahya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Yukarısöğütönü mahallesindeki bir iş yerine ait depoda meydana gelen hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını, Hazer A.'nın gerçekleştirdiğini ve daha sonra Kütahya'ya kaçtığını belirledi. Hırsızlık şüphelisi Hazer A., gerçekleştirilen operasyonla birlikte Kütahya'daki saklandığı evde çalınan malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Eskişehir'e getirilen şüpheli Hazer A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisi alındı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi