İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen iskele demirlerinin çalınması olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheliden Ş.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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