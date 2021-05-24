Hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık amacıyla bir iş yerine girdikleri iddia edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Uluönder mahallesinde bulunan bir iş yerine hırsızlık amacıyla 4 kişinin girdiği bilgisine ulaştı. Olay yerine giden polis ekiplerini fark ederek kaçmayı deneyen şüpheliler, kovalamaca sonucu Şirintepe mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR