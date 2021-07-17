Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Köpek ise sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesi 'nde lokanta işletmesi bulunan M.G, jandarma ekiplerine başvurarak, iş yeri bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını bildirdi.

Eskişehir 'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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