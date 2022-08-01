Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

01.08.2022 17:11
Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir iş yerinin önünde bulunan iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Eskişehir'de bir iş yerinin önünde bulunan iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerine ait iskele demirlerinin çalınması olayı ile ilgili şüpheli Ş.Ü'yü yakaladı.

Gözaltına alınan ve hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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