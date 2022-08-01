İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerine ait iskele demirlerinin çalınması olayı ile ilgili şüpheli Ş.Ü'yü yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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