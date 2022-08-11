Dördüncü kattan kopan cam vatandaşın üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dördüncü kattan kopan cam vatandaşın üzerine düştü

11.08.2022 11:50

Eskişehir'de bir işletmenin 4'üncü katından kopan cam, işletme önünde arkadaşları ile çay içip sohbet eden bir şahsın üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Eskişehir'de bir işletmenin 4'üncü katından kopan cam, işletme önünde arkadaşları ile çay içip sohbet eden bir şahsın üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu. İşletme çalışanı camın düşme sebebini, yakınlardaki inşaatın titreşimi ve bir kuşun cama çarpması olarak değerlendirdi.

Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Tekiz sokakta ilginç bir olay yaşandı. Sokakta bulunan bir işletmenin önünde işletme çalışanlarıyla sohbet eden İ.S. isimli vatandaşın üzerine 4'üncü kattan cam düştü. İddiaya göre cam, yakınlarında bulunan inşattaki çalışmaların sebep olduğu titreşim ve bir kuşun çarpması sonucu talihsiz adamın üzerine düştü. Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm"

Görgü şahidi olan işletme çalışanı Selçuk Demirci, sosyal medyada dolaşan iddialardan rahatsız olduklarını belirterek olayı anlattı. Yaralı İ.S.'nin camdan atladığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Demirci şöyle konuştu;

"Olay, dün 16.30-17.00 sıralarında meydana geldi. Burada bir inşaat çalışması var ve 4'üncü kattan bu titremişimi hissediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtikten sonra arkadaşımızla vedalaştıktan sonra ben müşterimle ilgilenmek için salona geçtiğimde bir ses duydum. Kafamı kaldırdığımda kuşun çarptığını, camın aşağıya indiğini gördüm. Arkadaşıma kaç demeye fırsatım olmadı, kilitlendim. Arkadaşımın üzerine cam düştü. Düşer düşmez biz ilk müdahaleleri yapamaya başladık. 112 ile irtibata geçtik. Kendisi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Cam patlaklarında dolayı kısmi kesikler mevcut, kürek kemiğinde doktorun söylediğine göre kırıklar var."

"Önlemeleri almaya çalışıyoruz"

Yakınlarında bulunan bina inşaatından kaynaklı titreşimin camın yerinden oynamasına sebep olabileceğini iddia eden Selçuk Demirci, "Biz de göründüğü gibi camcıları çağırıp önlemeleri almaya çalışıyoruz. Gerekli bütün camlar kontrol ediliyor. Bu inşaat çalışmasının kimse önüne geçemez. Burası tarihi bir bina, eski bir yapı, üzerine titreşim bir de kuşun çarpması bu kazayı beraberinde getirdi" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte yakalandı Havaya ateş eden şahıs silahıyla birlikte yakalandı Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi
Kaynak: İHA

Selçuk Demirci , Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dördüncü kattan kopan cam vatandaşın üzerine düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:56:31. #1.12#
SON DAKİKA: Dördüncü kattan kopan cam vatandaşın üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement