Çalınan aküler jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan aküler jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

04.08.2022 11:02
Çalınan aküler jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir'de bir kamyonetten çalınan 10 bin TL değerindeki 2 adet akü, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir kamyonetten çalınan 10 bin TL değerindeki 2 adet akü, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Sakintepe Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetten piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan 2 adet 180 amper akü çalındı. Araç sahibinin müracaatı ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince olay yerinde ve bölgede araştırma başlatıldı. Olayın faili olduğu tespit edilen K.Y. isimli şahıs, kent merkezinde çaldığı aküler ile birlikte yakalandı.

Şüpheli K.Y.'nin yapılan sorgusunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etmesi sonucu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen çalıntı aküler sahibine teslim edildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi K.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan aküler jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalınan aküler jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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