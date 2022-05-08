Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

08.05.2022 11:23
Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahallede faaliyet gösteren bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, silahlı saldırı olayının şüphelisi İ. A'yı kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Saldırı, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
10:07 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 11:30:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de bir kıraathaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement