Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. (54) ile komşusu Yaşar G. (56) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Selami S. evindeki ruhsatsız pompalı tüfekle komşusu Yaşar G'ye üç el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar G, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalanan şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.