Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

20.08.2022 10:58
Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin K'nin öldüğü kavganın ardından yakalanan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Adnan E. ve Birdal E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde dün bir parkta çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin K. (44) hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları iddia edilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E. (44) gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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