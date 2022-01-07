Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 sanık, müebbet ve 18 yıl 3 ay ile 20'şer yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Mete Demir, İsa Altun ile Gökhan Uluocak, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Kürşad Özgümüş ve Ömer Altun ile maktul Murat İlkay Özcan'ın (26) yakınları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Demir'e "kasten öldürme" suçundan müebbet ve iki kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 18 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan İsa Altun "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve iki kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, Kürşat Özgümüş ile Ömer Altun ise aynı suçlardan müebbet ve 19'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Uluocak'a da 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de geçen yıl 13 Haziran'da 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü Murat İlkay Özcan, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Ömürcan Ö. saldırıda yara almazken Nur B. ise açılan ateş sonucu yaralanmıştı.