Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Koçak Sokak'ta bir kişinin gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri gasp şüphelileri D. K. ile S.K'yi Zafer Mahallesi'nde saklandıkları evde yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.