Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga - Son Dakika
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Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga

7 saat önce

Eskişehir'de bir gazinonun önünde bir kişinin vurulduğu, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga, System.String[]

Eskişehir'de bir gazinonun önünde bir kişinin vurulduğu, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisindeki bir gazinonun önünde önceki gün sabaha doğru iki grup arasında hesap yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen Tuncer T, Serkan A, Birdal T, Tolga D. ile Fevzi G, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Serkan A. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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