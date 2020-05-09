Eskişehir'de bir mahalle koronavirüs karantina - Son Dakika

Eskişehir'de bir mahalle koronavirüs karantina

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ahiler Mahallesi, görülen Covid-19 vakalarının ardından 14 gün süreyle karantinaya alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ahiler Mahallesi, görülen Covid-19 vakalarının ardından 14 gün süreyle karantinaya alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı. Sivrihisar Kaymakamlığı, Ahiler Mahallesi'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 gün karantinaya alındığını açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemize bağlı Ahiler Mahallesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Hıfzısıha Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi. Yaklaşık 170 nüfuslu mahalle, karantina kararının ardından giriş-çıkışlara kapatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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