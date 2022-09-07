İskele demirleri minibüs bagajında tehlike oluşturdu - Son Dakika
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İskele demirleri minibüs bagajında tehlike oluşturdu

07.09.2022 11:21
İskele demirleri minibüs bagajında tehlike oluşturdu

Eskişehir'de bir minibüsün bagaj kısmında taşınan inşaat iskelesi demirleri tehlike oluşturdu.

Eskişehir'de bir minibüsün bagaj kısmında taşınan inşaat iskelesi demirleri tehlike oluşturdu.

Uluönder Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüs, bagajında taşıdığı inşaat iskelesi demirleriyle çevresine tehlike saçtı. Bagaj kısmından dışarıya taşan iskele demirlerinin ucunda hiçbir uyarı reflektörü bulunmaması arkasında seyreden araçlar için risk oluşturdu. Ayrıca açık bırakılan bagaj kapısı da tehlikeyi daha da arttırdı. Araç trafiğinin yoğun olduğu sabah saatlerde minibüsünün bagajında bilinçsiz şekilde iskele demiri taşıyan sürücü, birçok kişiyi tehlikeye attı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskele demirleri minibüs bagajında tehlike oluşturdu - Son Dakika

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