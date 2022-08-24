Motosikleti ile tıra çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikleti ile tıra çarpan genç hayatını kaybetti

24.08.2022 12:49

Eskişehir'de bir motosikletin tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir motosikletin tıra çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan, kullandığı motosikletle Hamza Y. (55) idaresindeki 26 AES 876 plakalı tıraçarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Ergan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti ile tıra çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikleti ile tıra çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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