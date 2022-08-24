Kaza, dün akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan, kullandığı motosikletle Hamza Y. (55) idaresindeki 26 AES 876 plakalı tıraçarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Ergan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikleti ile tıra çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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