Bagajında yolcu taşıyan otomobile bin 665 TL ceza yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bagajında yolcu taşıyan otomobile bin 665 TL ceza yazıldı

06.08.2022 11:07
Bagajında yolcu taşıyan otomobile bin 665 TL ceza yazıldı

Eskişehir'de bir otomobilin bagajında yolculuk yapan şahsın görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, araç plakasına bin 665 TL ceza yazdı.

Eskişehir'de bir otomobilin bagajında yolculuk yapan şahsın görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, araç plakasına bin 665 TL ceza yazdı.

Dün sosyal medyada yayılan araç bagajında yolculuk fotoğrafı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan takip ve KGYS/ PTS kamera kayıtlarının incelenmesiyle, ekipler tarafından bagaj kısmında yolcu taşıyan aracın plakası tespit edildi. Otomobilin tescil plakasına 'Araç dışında yolcu taşımak' suçundan bin 665 TL idari para cezası tutanağı düzenlendi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Virajı alamayan kamyon yan yattı Virajı alamayan kamyon yan yattı Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bagajında yolcu taşıyan otomobile bin 665 TL ceza yazıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bagajında yolcu taşıyan otomobile bin 665 TL ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement