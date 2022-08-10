Polis, zanlılar O.B. ve M.A.S'nin bu araçla Antalya istikametine gittiğini tespit etti.

Eskişehir 'de bir otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'den çaldıkları iddia edilen otomobille Burdur'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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